Как передает Politeka.net, об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.
"Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы – результат вы уже знаете. Температуры нет, поэтому работаю онлайн, пока мой врач это позволяет", - сообщил Садовой.
Также мы сообщали, что накануне местных выборов в Украине заболел и градоначальник столицы Виталий Кличко.
Он отметил, что старался беречься, однако работа мэра во время пандемии предполагает постоянный риск, в том числе общение с людьми и проверку больниц.
4 ноября Кличко сообщил, что получил негативный тест на вирус.
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Отметим, что за воскресенье 6 декабря в Украине подтвердили 8 641 новый случай заражения "китайским" вирусом, госпитализировали 1 037 человек, выздоровели 5 123 человека, умерли от коронавируса 145 пациентов.
Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.
Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.
Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.