Градоначальник Львова также обратился к своей жене, которая уже успела переболеть недугом.

"Екатерина, извини, но праздничный ужин сегодня тоже из-за ZOOM. Так твой День Ангела мы еще не праздновали", - подытожил Садовой.

Также мы сообщали, что накануне местных выборов в Украине заболел и градоначальник столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что старался беречься, однако работа мэра во время пандемии предполагает постоянный риск, в том числе общение с людьми и проверку больниц.

4 ноября Кличко сообщил, что получил негативный тест на вирус.

Отметим, что за воскресенье 6 декабря в Украине подтвердили 8 641 новый случай заражения "китайским" вирусом, госпитализировали 1 037 человек, выздоровели 5 123 человека, умерли от коронавируса 145 пациентов.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.