Плановая беременность обернулась трагедией для украинки и ее семьи

Женщина по имени Елена решила родить второго ребенка в 35 лет, сообщается в сюжете ТСН. Для ведения беременности украинка и ее муж обратились в частную клинику к знакомому гинекологу.

Елена какое-то время не могла забеременеть и даже пережила выкидыш, однако в конце концов пара наконец увидела долгожданные две полоски. Гинеколог порекомендовал женщине пройти скрининг на 11 неделе беременности. Но сделал неинвазивный тест NIBT. По его результатам, все было в порядке, и будущая мать ничего не подозревала.

После этого Елена попала уже в обычный роддом, где ей провели УЗИ, которое и выявило первый тревожный звоночек. У женщины оказалось многоводье, которое обычно наблюдается при патологических заболеваниях у родителей либо тяжелых патологиях у ребенка.

Роды Елены проходили уже в частной клинике. После рождения малыш не издал ни звука, а медики быстро его унесли от матери и поместили в реанимацию.

«У нее было очень странное тельце. Странная голова, ручки и ножки. Малышка все время спала. Подтвердился страшный диагноз - синдром Эдвардса», - рассказала новоявленная мать.

Этот синдром проявляется в виде многочисленных пороков развития и органов. Маму с ребенком из роддома перевели в Охматдет, где диагноз подтвердили.

Отметим, что Минздрав рекомендует проходить комбинированные скрининги на протяжении беременности. Всего их должно быть три на разных этапах ожидания ребенка. Они могут выявить генетические патологии и другие пороки у малыша. Однако, как показывает эта история, в Украине даже прохождение обследований не может гарантировать рождения здорового ребенка.

Напомним, украинка с китайским вирусом ушла из жизни после родов: "без мамы осталось четверо детей", детали трагедии.

Как сообщала Politeka, пациент зверски избил беременную женщину-врача, видео.

Также Politeka писала, что из-за застолья в роддоме оборвались жизни матери и младенца.