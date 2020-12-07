Украинская певица Анна Седокова похвасталась своим великолепием в синем жакете
Красотка часто балует поклонников красивыми снимками, хвастаясь внешностью, сообщает Politeka.net.
В этот раз певица предстала в красивом синем пиджаке, под которым проглядывался черный наряд.
Звезда завершила образ сверкающими сережками и крестиком на шее. Красотка подчеркнула глаза темными тенями, карандашом и тушью.
В посте артистка рассказала, что скоро состоится премьера ее нового клипа
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"Сотни сториз и тик-токов. Всего 22 секунды, а уже столько слов в директ и комментариев, которые попадают в самое сердце. Я поделюсь с тобой самым самым. И мне не страшно.
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Потому что от своего страха нельзя убегать, его нужно атаковать.
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Сегодня вечером я вас удивлю. Спасибо, что со мной.
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Ваша A.S.", - написала Анна.
За два часа пост собрал более 16 тысяч лайков и много комментариев.
"Это ❤️ космическая!", "Красотка", "Жду ❤️❤️❤️", "Удачного понедельника ☀️☀️☀️", "Никогда так не ждала, как эту песню 😭", "Ань , ну какая, Вы обаяшка, редко в нашей эстраде", "Ждём😍😭", "Самая лучшая)) очень ждём❤️", "Люблю!😍😍😍👍👍👍", "Скорее❤️", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Ана Седокова предстала в черном наряде с перьями.
Данный снимок певица опубликовала в своем Инстаграм. На фото звезда предстала крупным планом. Глаза знаменитости были подчеркнуты темными тенями.
Завершили образ сетчатые перчатки и длинные сверкающие серьги.
Пользователи сети написали много приятных сообщений в сторону сногсшибательной красотки.
Напомним, что Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках
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