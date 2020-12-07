В Конго внезапно умер украинский военнослужащий

Как передает Politeka.net, об этом сообщил Юрий Кулька в Facebook-группе "18 отдельный вертолетный отряд ДР Конго".

Трагедия произошла 6 декабря.

Причиной смерти военнослужащего 18 отдельного вертолетного отряда, старшего солдата Сергея Савченко стала внезапная остановка сердца.

"Командование и личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким с преждевременной потерей собрата", - говорится в сообщении.

Украинцы в сети также выразили свои соболезнования в связи с тяжелой утратой.

"Вечная память. Соболезнования семье","Царство небесное! Соболезнования родным!", "Пусть покоится с миром", - писали под постом.

Ранее мы сообщали, что оборвалась жизни известного украинского волонтер родом из Тернопольской области.

57-летний мужчина умер после того, как скорая его в кислородной маске привезла в больницу Бучача. Врачи не смогли его реанимировать и он скончался под дверьми инфекционного отделения больницы.

Отметим, что за воскресенье 6 декабря в Украине подтвердили 8 641 новый случай заражения "китайским" вирусом, госпитализировали 1 037 человек, выздоровели 5 123 человека, умерли от коронавируса 145 пациентов.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.