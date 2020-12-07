Бывшего украинского футболиста приговорили к тюремному заключению в Москве

Василия Василенко 12 лет колонии строгого режима, передает "Интерфакс".



Суд в закрытом режиме признал 53-летнего мужчину виновным в шпионаже.



По данным журналистов, материалы уголовного дела в его отношении имеют гриф "секретно".





Ранее мы сообщали, что в Госдуме РФ приняли пакет законов, касающихся запрета отчуждения российской территории.

Теперь тем кто утверждает, что Крым – это Украина, получат в России срок до четырех лет.

Также мы сообщали, что этим летом боевики на Донбассе похитили 20-летнего украинца Богдана Максименко и более двух месяцев парня удерживают в тюрьме.

"10 апреля 2020 к нему домой пришли люди в форме, обыскали квартиру, изъяли технику и забрали Богдана. Родные парня посчитали: ровно 73 суток не знали о его местонахождении. В конце концов, выяснили – в Макеевке, в так называемом СИЗО так называемого министерства госбезопасности, который расположен на территории колонии №97. А потом даже смогли передать первую передачу", – писали в сети.

Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.



