Бывшего украинского футболиста приговорили к тюремному заключению в Москве
Василия Василенко 12 лет колонии строгого режима, передает "Интерфакс".
Суд в закрытом режиме признал 53-летнего мужчину виновным в шпионаже.
По данным журналистов, материалы уголовного дела в его отношении имеют гриф "секретно".
Ранее мы сообщали, что в Госдуме РФ приняли пакет законов, касающихся запрета отчуждения российской территории.
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Теперь тем кто утверждает, что Крым – это Украина, получат в России срок до четырех лет.
Также мы сообщали, что этим летом боевики на Донбассе похитили 20-летнего украинца Богдана Максименко и более двух месяцев парня удерживают в тюрьме.
"10 апреля 2020 к нему домой пришли люди в форме, обыскали квартиру, изъяли технику и забрали Богдана. Родные парня посчитали: ровно 73 суток не знали о его местонахождении. В конце концов, выяснили – в Макеевке, в так называемом СИЗО так называемого министерства госбезопасности, который расположен на территории колонии №97. А потом даже смогли передать первую передачу", – писали в сети.
Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"
Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.
Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.