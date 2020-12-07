18-летняя американская певица Билли Айлиш попрыгала на камеру

Известная артистка завоевала любовь миллионов поклонников, благодаря своему необычному голосу, передает Politeka.net. Сейчас за звездой в Инстаграм следят 71,3 млн поклонников, а звезда регулярно балует их своими постами.

Так, звезда опубликовала интересное видео, на котором немного подвигалась, подпрыгивая. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Билли была, вероятно, в лифчике. Черные бретельки натянулись и впились в кожу.

Небольшое украшения на шее сверкало, притягивая взгляд.

Звезда распустила длинные волосы и томно посмотрела в камеру.

В подписи красотка поставила лишь смайлик: "🥱".

За восемь часов пост собрал почти 16 тысяч просмотров.

Пользователи сети написали в сторону юной красотки много приятных комментариев.

"Девушка-огонь", - написал один из поклонников.

Стоит отметить, что несмотря на молодой возраст у Билли Айлиш уже четвертый размер груди, который она ранее старалась тщательно скрыть под объемной одеждой.

Ранее мы писали, что Билли Айлиш опубликовала снимок в темно-красном освещении, что придало загадочности и интимности моменту. Артистка предстала в "тесном" топике, выгодно обтянувшем ее пышный бюст, и приспустила на плечи рубашку.

"Ты действительно хочешь вернуться во времени?", - подписала фото девушка.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш заметили на улице в непривычном для себя наряде – шортах и тесной майке. При этом волосы знаменитость решила собрать в пучок.

Наиболее странным в этом наряде выглядели шлепки с носками, однако позже выяснилось, что это наряд фирм Gucci и Yeezy.

Напомним, Билли Айлиш оказалась на грани смерти, психика не выдержала

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