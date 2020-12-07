Украинцам грозят новые штрафы, поддержан новый законопроект

Украинцев планируют штрафовать за использование пластиковых пакетов. Об этом сообщил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на своей странице в Фейсбук, пишет Politeka.net.

В сообщении говорится, что депутаты парламентского Комитета поддержали законопроект №2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины". Теперь документ должны рассмотреть во втором чтении, а далее передадут на рассмотрение Верховной Раде.

Как отметил Абрамовский, 160 тысяч пластиковых пакетов каждую секунду используется в мире, что очень вредит окружающей среде. Утверждается - всего 1% таких пакетов может перерабатываться.

Как отметил политик, отказ от пакетов - это шаг навстречу чистой планете.

Предлагается запретить: сверхлегкие и легкие толщиной до 50 мкм пластиковые пакеты, оксоразлагаемые (оксобиоразлагаемые) пластиковые пакеты.

Исключаются пластиковые пакеты, которые ограничиваются величиной (225х345х450 ​​мм) для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов в первичной упаковке.

В законопроекте также указываются суммы штрафов: за распространение - от 1700 гривен до 3400 гривен; и за повторное нарушение - от 3400 до 8500 гривен.

Напомним, в Харькове на днях провели акцию протеста. Участники прошлись от сада Шевченко до площади Конституции в нарядах из мусорных пакетов, пластиковых бутылок, оберток из-под чипсов и сладостей.

Таким образом, акция подняла тему загрязнения окружающей среды.

Напомним, что новые штрафы для украинцев на карантине, что придумали в Кабмине: "Сразу на месте...".

Как сообщала Politeka, новые штрафы добьют украинцев: кто в зоне риска и что изменится с 1 января.

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