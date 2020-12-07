Известная певица из Великобритании Дуа Липа похвасталась безупречной фигурой, примеряв прозрачный наряд

Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Если я не могу танцевать, я не хочу этого делать», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Дуа Липа позирует, примеряв прозрачный наряд. Красотка эффектно изогнулась, демонстрируя безупречную фигуру во всей красе. Это привело в «дикий» восторг ее поклонников.

«Не могу дождаться твоего нового выступления – это произведение искусства», «божественная красота», «ты безупречно выглядишь», «невероятный вид», "кажется, я влюбился в твои формы», «роскошный вид – сводишь с ума», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, певица Дуа Липа впечатлила поклонников безупречным телом, примерив наряд в сетку на выступлении

«Я невероятно рада сообщить вам, что в пятницу вечером в Studio 2054 Было больше пяти миллионов зрителей. Спасибо огромное всем за поддержку», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Дуа Липа позирует в одном боди и сетке, подразнив фанатов безупречными формами. Кроме того, певица также предстает перед камерой в одних штанах и крохотном лифчике.

Напомним, Дуа Липа без лифчика попрыгала с горячими подружками, смутив даже самых смелых

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