Известная певица из Великобритании Дуа Липа похвасталась безупречной фигурой, примеряв прозрачный наряд
Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Если я не могу танцевать, я не хочу этого делать», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Дуа Липа позирует, примеряв прозрачный наряд. Красотка эффектно изогнулась, демонстрируя безупречную фигуру во всей красе. Это привело в «дикий» восторг ее поклонников.
«Не могу дождаться твоего нового выступления – это произведение искусства», «божественная красота», «ты безупречно выглядишь», «невероятный вид», "кажется, я влюбился в твои формы», «роскошный вид – сводишь с ума», - пишут они.
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Как мы рассказывали до этого, певица Дуа Липа впечатлила поклонников безупречным телом, примерив наряд в сетку на выступлении
«Я невероятно рада сообщить вам, что в пятницу вечером в Studio 2054 Было больше пяти миллионов зрителей. Спасибо огромное всем за поддержку», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Дуа Липа позирует в одном боди и сетке, подразнив фанатов безупречными формами. Кроме того, певица также предстает перед камерой в одних штанах и крохотном лифчике.
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