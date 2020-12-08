Легендарная модель Оливия Калпо, которая обладает статусом «Мисс Вселенная», показала безупречную фигуру в соблазнительных нарядах

Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость решила опубликовать у себя на странице в Instagram.

«Некоторые мои любимые моменты. Испытываю ностальгию, потому что это воспоминания, которые я буду хранить вечно, и в этом году я скучаю по своей семье», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Калпо позирует в различных соблазнительных нарядах, демонстрируя аппетитные формы во всей красе.

«Это настоящий пожар», «невероятная фигура», «такая горячая штучка», «волшебная», «не могу перестать любоваться тобой», «вот это я понимаю отдых», - пишут ее поклонники.

Как мы писали до этого, известная модель Оливия Калпо, которая получила титул "Мисс Вселенная", показала себя в нежном образе.

На фото красотка позирует в белой блузке с декольте. Красотка себя сняла довольно близко, хвастаясь безупречными чертами лица. Волосы у Оливии были собраны в хвост, а образ девушка дополнила небольшим макияжем.

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