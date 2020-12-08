Во Львове разыскивают без вести пропавшею 23-летнюю контрактницу воинской части Национальной гвардии

Как передает Politeka.net, об этом сообщил местный депутат Игорь Зинкевич на своей страничке в Facebook.

Девушка уже более 10 дней не появляется на службе.

По информации местных СМИ Анна Ротач 27 ноября уехала из квартиры, где проживала вместе с мужем во Львове, в неизвестном направлении и на сегодня место его пребывания неизвестно.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве разыскивают 15-летнего Колю Радзевича. Юноша ушел и не вернулся из школы-интерната №21, который находится в районе Оболони.

На вид мальчику 14-15 лет, его рост 170-175 см, сбитого телосложения, волосы на голове отсутствуют. У него есть особенная примета - на левой щеке мальчик имеет родимое пятно.

Также мы сообщали, что в Одесской области полиции удалось найти больную женщину, которая ушла из дома.

Правоохранители обследовали улицы, опросили односельчан и в итоге нашли пропавшую на автобусной остановке и вернули родственникам целой и невредимой.

Напомним, юная девушка с плохим зрением пропала на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, на Киевщине почти месяц не могут найти Ивана Дмитриевича Борисенко 1957 року народження.

Также Politeka писала, что 15-летний парнишка поставил на уши родителей и полицию в Днепре, ребенка разыскивают всеми силами.