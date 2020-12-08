Конфеты от российских кондитерских компаний появились на украинских прилавках
В Украине многие продавцы торгуют российскими конфетами, хотя официально продукция из РФ подпадает под санкции и ее продажа запрещена в нашей стране.
Об этом сказано в материалах издания "Страна". Российские конфеты продают преимущественно в небольших магазинах и переходах метро. В Украину их привозят контрабандой, а цена на них просто космическая - от 300 гривен за килограм.
В ассортименте продавцов можно увидеть такие российские конфеты: "Золотое суфле" - 450 гривен за килограмм, "Мишка косолапый" - 370 гривен, "Красный мак" - 295 гривен, "Аленка" - 355 гривен, "Столичные" - 435 гривен, "Золотой петушок" - 345 гривен.
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Производитель конфет – ПАО "Красный октябрь" Россия, города Москва и Рязань.
По словам продавца в одном из магазинов возле метро, российские конфеты пользуются популярностью среди покупателей, так как отличаются качеством от конфет украинского производителя.
В то же время, сам продавец не считает, что нарушил закон. Хотя официально российские товары находятся под санкциями Украины.
"Я уже три года продаю российские конфеты в Киеве – всем вкусно. Мы даже по терминалу их пробиваем, так что у меня все честно. Если есть спрос – почему бы и не продавать", – сказал он.
Другой продавец уточнил, что многие покупатели знают откуда сладости, но не отказываются от их покупки.
"Сейчас российские конфеты у нас на каждом шагу, уже все владельцы лотков их привозят и продают. Люди просто покупают конфеты, по названиям понятно, что они из России, но никто из клиентов, прочитав, откуда они – не отказывается от покупки", – резюмировал Азат.
Напомним, украинец раскрыл вранье об угле из РФ.
Как сообщала Politeka, Украина готовит новые санкции против России и ОРДЛО.
Также Politeka писала, что в России заговорили о новым мерах против "санкционки".