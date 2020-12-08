Украинец Алексей Новиков, который завоевал титул самого сильного человека планеты в 2020 году, высказался о ситуации на Донбассе

Как передает Politeka.net, свой комментарий стронгмен дал в интервью Youtube-каналу "Сила спорта" (чтобы посмотреть видео, дсокролльте страницу до конца)

По его словам, он получил приглашение с РФ для участия в турнире, но ответил на него отказом.

"Я не могу туда поехать ни в коем случае. Я этого не хочу. Я сказал: "Когда закончится война и мы будем видеть политический настрой то, возможно только тогда мы сможем об этом говорить", - поделился спортсмен.

Также спортсмен подчеркнул, что РФ принимает участие в конфликте на Донбассе.



"Там война. Там уже давным-давно не АТО. Там действительно есть российские военные", - заявил Новиков.

Также он выразил готовность пойти на фронт в случае полной мобилизации.

"Как я могу не пойти, когда останется мама, когда мой брат пойдет, а я нет", - подчеркнул стронгмен.

Напомним, украинец Алексей Новиков завоевал звание самого сильного человека планеты.

Уже в первый день состязаний он установил мировой рекорд в становой тяге 537,5 кг. Это лучший результат на планете и делает 24-летнего Алексея самым сильным человеком мира.

Рекорд будет занесён в книгу рекордов Гиннесса.

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