Следователи установили, что мальчик играл спичками и на нем загорелась одежда

Так, мальчик вместе с 4-летней сестрой и 6-летним братом остались дома без присмотра матери, которая была на работа. Малыш начал играть спичками, и на нем вспыхнула одежда на глазах у его брата и сестры.

Это произошло в городе Жидачов Львовской области, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В 9:00 в жилье семьи пришла тетя детей и, увидев, что случилось, вызвала полицию и скорую помощь. Несмотря на все старания медиков, спасти жизнь мальчику не удалось – он умер от ожогов и отравления продуктами горения.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что двое детей, которые также были в доме, доставлены в больницу для медосмотра - угрозы их жизни нет.

Правоохранители призвали родителей тщательно, ответственно относиться к выполнению своих обязанностей по уходу за детьми и ни в коем случае не оставлять малолетних детей одних, без присмотра взрослых.

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