В Украине внезапно зацвели яблони

Как передает Politeka.net, аномальное явление для нашей страны показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



На Николаевщине очевидцы опубликовали кадры на которых видно цветущие молодые деревья, в то время как не улице идет снег.

"Снег идет, а деревья цветут. Я в шоке, вот это 2020 год", - удивился мужчина за кадром.

Эксперты объясняют такое явление тем, что весна в Украине была очень дождливой, а остальное время года - засушливым. Поэтому растения начали вести себя аномально.





Ранее мы сообщали, что жителям Одесской области удалось стать свидетелями аномального явления.

Дело в том, что в Арцизе под конец июля начали повторно цвести яблони, при этом на соседних ветках находятся уже почти созревшие плоды.

Напомним, украинцев предупредили об опасных погодным аномалиях уже этим летом, «готовьтесь к…».

Как сообщала Politeka, дикий пляж на Одесчине вошел в топ лучших в Украине: где находится и как выглядит, фото

Также Politeka писала, что в Украине зафиксировали аномальную температуру: такого не было с прошлого века.