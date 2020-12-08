Во Львове умер известный священник

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-странице Львовской Архиепархии УГКЦ.

"8 декабря 2020 отошел к вечности протопресвитер Лычаковского деканата, сотрудник прихода Благовещения Пресвятой Богородицы во Львове о. д-р Андрей Дикий. Соединяемся в молитве с родными и близкими отца Андрея. Просим всех о молитве. Пусть Господь принимает его душу в свои Родительские объятия, дарит Царство Небесное и сотворит вечную память!", - говорится в сообщении.

Причины смерти священнослужителя неизвестны.

Украинцы также выразили свои соболезнования в связи с тяжелой утратой.

"Соболезнования родным, а душу отца Андрея пусть Господь принимает в свои руки, светлая вечная память в царстве небесном, останется в наших сердцах и молитвах живым", "Вечный покой в Господе ... какое горе, семье соболезнования", "Вечная ему память ... Пусть с Богом покоится", - писали украинцы сети.

Стоит отметить, что за время пандемии в Украине было подтверждено 832 758 случаев "китайского" вируса. С начала пандемии умерло 13 928 человек. За последние сутки было зафиксировано 10 811 новый случай. Количество выздоровевших достигло 436 564.



Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.