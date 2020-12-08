Внучка известного советского актера Михаила Боярского Екатерина порадовала новостями о своем творчестве

Публикация появилась в ее личном микроблоге Instagram.

Так, начинающая певица похвасталась, что скоро сможет представить новую песню и сингл.

Чтобы привлечь внимание пользователей соцсетей, Екатерина Боярская опубликовала снимок, на котором можно увидеть, как девушка едва смогла впихнуть свое "достоинство" в белый топ.

"Вчера снимали сниппет для нового трека, уже скоро смогу с вами поделиться! И скоро новый сингл", - говорится в подписи к жаркому снимку Боярской.

Фанаты завалили лайками публикацию и сообщили, что с нетерпением ждут выхода нового сингла восходящей певицы.

"Очень хороша", "Ждем с нетерпением", "Ждем", "Большой бюст 👏", "Вау, круто, скорее бы", "Кайф, очень ждем новую песню", "Ракурс хорош", "Ути какая ты красивая", "Не планируешь эротическую фотосессию например в Максим?", "Бомба", - написали они.

Ранее Екатерина Боярская показала процесс подготовки к очередным съемкам. На опубликованном снимке девушка предстала в черном шелковом халате, приоткрывшем ее пышный бюст.

Певица сдержанно улыбалась на камеру с пронзительным взглядом, пока гример наносил ей необходимый макияж.

«Практически готова», - подписала она кадр на английском.

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