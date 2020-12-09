Врач-хирург из Ужгорода Александр Данилюк спасал жизнь на востоке Украины

Бои за Дебальцевский плацдарм - одно из крупнейших столкновений на Донбассе. Со всех сторон в нем приняли участие тысячи бойцов, сотни единиц техники и тяжелой артиллерии.

За жизни раненных бойцов ВСУ там боролся врач-хирург из Ужгорода Александр Данилюк. О его героизме напомнила на своей странице в Facebook Галина Ригус.

По словам Галины, в Дебальцевском котле Александр Данилюк остался единственным хирургом в своем подразделении и в одиночку проводил операции: без обезболивающих и плазмы.

"Оперировал в блиндаже под землей, на коленях, прикрывая собой раненых от земли, которая сыпалась после постоянных разрывов мин", - уточнила она.

За девять суток врачу удалось спасти 95 украинских защитников, которые были ранены в боях за Дебальцево.

"За девять суток этот смелый врач спас 95 бойцов! Смелый Врач-Майдановец из Ужгорода, отважный Врач-Герой!", - подытожила Галина Ригус. Низкий поклон врачу за спасенные им жизни.

Напомним, что во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 - взяты в плен и 18 пропали без вести. За все время обороны Дебальцевского выступа погибли 136 и были ранены 331 военнослужащих ВСУ.

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