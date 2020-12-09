Ушла из жизни знаменитая украинская оперная певица Галина Поливанова



Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на сайте Одесского городского совета.



"6 декабря 2020 года ушла из жизни выдающаяся украинская оперная певица, народная артистка Украины, академик, профессор, полный кавалер Ордена княгини Ольги, кавалер ордена «За заслуги» 3-й степени, лауреат многочисленных премий Галина Анатольевна Поливанова". Имя Галины Поливановой на протяжении многих лет является символом музыкального искусства Одессы, его совестью и гордостью", - говорится в сообщении.

Галина Анатольевна провела более 300 благотворительных концертов и имеет ученое звание почетного академика в области экологии человека, а также ордены "Знак Почета", "За Заслуги" III степени, "княгини Ольги III степени" и "княгини Ольги II степени".

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