Украинский священник избивал супругу и увлекался азартными играми



Как передает Politeka.net, вопиющие подробности жизни семейной пары с Хмельниччины рассказали журналисты "ICTV" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

История всколыхнула всю страну еще в прошлом году.

40-летний отец Владимир, который 20 лет отдал службе в храме, страдает от игровой зависимости, но больше от этого мучаются его жена Марьяна и двое малышей.

Супруга священника говорит, что никогда не думала, что жизнь со священником может превратиться в настоящий ад.

Владимир доигрался до того, что даже его жене приходилось занимать деньги, чтобы выплатить мужа.

Священник также начал выпивать и поднимать на нее руку.

"Я взяла ребенка, пошла в другую комнату и закрыла дверь, чтобы он нас не трогал. Он выбил рукой стекло в этих дверях, бросил меня на пол, начал бить… я в тот момент была беременна, у меня случился выкидыш, все стены были в крови, все соседи это видели", - поделилась Марьяна.

В итоге ей удалось сбежать от священника, который после случившегося даже не признал свою вину.

Ранее мы сообщали, что в Харькове женщина регулярно избивала своего 10-летнего ребенка

На место проживания семьи выехали социальные службы и полиция.

Инспекторы обнаружили девочку с многочисленными ушибами и травмами разной тяжести. Ее госпитализировали: врачи диагностировали у нее гематомы и черепно-мозговую травму.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек"



