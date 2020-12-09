Младшая сестра российской актрисы Кристины Асмус Карина впечатлила физической формой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото с моря. Красотка отдыхала возле воды и не смогла сдержаться, чтобы не сфотографироваться на берегу. Однако Карина не стала делать банальные фото, решив воспользоваться своими сильными сторонами.

Как известно, Карина, как и Кристина, с детства занимается спортом и даже является мастером спорта международного класса по спортивной гимнастике. Девушка очень миниатюрная – всего 150 сантиметров. Но зато очень жилистая и подкачанная.

Для памятного фото Карина встала на мостик, дополнительно задрав ногу. Ее мокрый купальник немного соскользнул, едва не засветив самое интимное. Но, похоже, красотку это ни чуть не смущало. На фото можно рассмотреть подкачанные ножки спортсменки.

«Внутренний вайб», - подписала фото Карина, что на молодежном сленге означает внутреннее состояние, настроение.

Ранее мы писали, что Карина Асмус поделилась видео с убойной тренировки на ноги. Она показала, как проходят ее занятия в зале.

Отметим, что Карина – младшая сестра актрисы. Также у Асмус есть две старших сестры, которые меньше похожи на нее. Мало кто знает, но Асмус росла в многодетной семье.

Напомним, что Карина Асмус забыла про стыд, сверкнув упругостями в мини-бикини: Кристина может гордиться.

Как сообщала Politeka, Карина Асмус скинула одежду, засветив сочные места во всей красе.

Также Politeka писала, что Кристина Асмус с сестрами-красотками заставила покраснеть от увиденного: "Стрипухи на ум только приходят".