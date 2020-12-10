Эти пары смогли скрасить год

Этот год нелегкий, но, к счастью, его скрасили яркие моменты

Некоторые пары решили в это непростое для всех время пожениться, сообщает Politeka.net. Давайте вспомним влюбленных, которые связали себя узами брака в 2020 году.

В конце второго месяца лета замуж вышла 37-летняя певица Анна Седокова за 28-летнего баскетболиста Яниса Тимму. Пара решила не играть пышную свадьбу, а позже признались, что поженились на программе Ивана Урганта.

"Мы решили просто расписаться и отпраздновать в семейном кругу", - поделилась Анна.

Бывшая солистка группы "Серебро" 35-летняя Ольга Серябкина вышла замуж за 32-летнего бизнесмена Георгия Начкебия. Пара провела тайную церемонию в Австрии. Лишь недавно звезда опубликовала несколько свадебных фото, тем самым заявив о замужестве.

Модель Наталья Водянова стала женой французского бизнесмена Антуана Арно в сентябре. Церемония прошла в парижской мэрии. Отметим, что торжество переносилось несколько раз из-за пандемии, но Наталья уже давно считала Антуана своим мужем, а свадьба стала лишь простой формальностью.

Самый необычный брак был у Памелы Андерсон. Звезда вышла замуж за голливудского продюсера Джона Питерса. Мужчина ждал блондинку 30 лет, однажды приложив руку к ее популярности. Продюсер погасил все долги новой жены, обновил ее гардероб и сделал ей свадебный подарок, а через 12 дней брак распался.

Вышла замуж и внучка королевы Елизаветы II. 31-летняя принцесса Беатрис и ее избранник, итальянский аристократ и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци, скромно обвенчались в королевской часовне Всех святых в Виндзоре.

Сразу после свадьбы пара уехала в небольшое романтическое путешествие на юг Франции.

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