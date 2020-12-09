Главная героиня проекта «Холостячка» Ксения Мишина снялась в новом образе для облажки глянца

Сегодня украинская актриса Ксения Мишина поделилась новыми кадрами в непривычном образе и рассказала, как снялась для обложки глянцевого журнала Cosmopoliten. Специально для новых фото Мишина сменила стиль и надела эффектный черный боди, идеально подчеркнувший подтянутую фигуру.

Поверх него Ксения надела удлиненный жакет с блестками, а длинные локоны актриса привычно оставила распущенными.

«Так интересно складывается жизнь. С самого детства я иногда испытывала сложности с самовыражением, но достаточно рано поняла, что важно идти в этот страх, чтобы развиваться. Видимо моя душа все же знала с каким уроком пришла на эту прекрасную землю.

Ну а как можно не выражать себя, если внутри каждого из нас прекрасная, уникальная вселенная.

И я чувствую, что моя миссия в том числе вдохновлять других быть собой.

Возможно все, главное не сдаваться и идти к своей мечте. Ведь никогда не знаешь, что ты получишь на этом пути. Но я точно знаю, если идти по нему смело, преодолевая страх проявляться и быть собой, тебя ждёт немало сюрпризов и побед! Сделай свою жизнь легендарной!💋 Спасибо @cosmopolitanukraine , что снова напомнили мне о моем предназначении ❤ #холостячка», - написала Ксения.

Фанаты тут же отреагировали:

«Вы одна из немногих девушек, которые не просто невероятно красивы, но и умны; ваши глаза и улыбка обладают невероятной силой. нахожусь в потоке вдохновения. спасибо❤️; Красотулька😍😍🔥; Женщина 🔥с безумной души глубиной...её сексуальностью можно обжечься; Прочитав Ваш пост, прям ожила 😍💕; Нереальна ❤️; Я думала Меган Фокс🔥».

До финала шоу «Холостячка» осталась всего пара эфиров, в связи с чем в сети бурно обсуждают поведение участников и самой Ксении, которая ранее простила предательство Андрея Рыбака. Из-за этого в социальных сетях начался настоящий скандал, и многие фанаты осудили актрису за то, что она не выгнала из шоу обманщика.

В то же время на фан-аккаунтах начали появляться разные фото с Ксенией, а также вместе с её сыном, которого она воспитывала одна. На фото счастливая мама позировала вместе с малышом, который нежно обнимал, целуя в щечку.

Стоит также подчеркнуть, что Мишина уже не раз отмечала: ее прошлое сформировало из нее определенную личность и за это она благодарна.

Напомним, стало известно о грандиозном возвращении "Холостячки" Мишиной на "Танцы со звездами".

Также Politeka сообщала, чем запомнился второй эфир "Холостячки".

Как писала Politeka, что разгоряченная "Холостячка" Мишина показала аппетитную фигуру в лучших образах.