Российская модель, актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, показала изящную фигуру в платье

Красотка практически каждый день соблазняет своими совершенными видами в разных нарядах, сообщает Politeka.net. В этот раз модель предстала в длинном красном платье.

Наряд имел большое декольте и вырез на юбке. Благодаря вырезу в районе груди, можно было заметить пышную грудь, соблазнительно выставившуюся и притягивающую взгляд.

В длинном разрезе платья Кошкина выставила длинную ножку в черной туфельке.

Макияж с акцентом на глаза дополнил образ и выглядел идеально.

"Сегодня слили в сеть наше фото... Держусь, как могу🙈 P.s. Чтобы узнать подробности, переходите на страницу к...". - подписала снимок "невеста" Харламова.

За 40 минут пост собрал почти 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Божечки🤤😍", "Я тебя люблю ❤", "Как елка новогодняя)))", "Вы великолепная девушка ❤️😍", "Что с губами блиннн???", "Я бы хотела чтобы туфли были бежевые а не чёрные", "Когда заберешь меня к себе? Ты же обещала", "Яна как я обожаю тебя", "Вам идёт красный цвет. Вы прекрасны", "Ты мне нравишься", "Че с губами?😱", "Да это даже не Яна, ну серьезно же не похожа даже 🤷‍♀️", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Яна Кошкина позировала в красном халатике с глубоким декольте. Из большого выреза выпрыгивали немаленькие прелести звезды.

"Яна Кошкина актриса с большими талантами 🌶 🍑", - написали авторы поста в фан-группе.

Пользователи сети восхитились формами актрисы.

Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".

Также Politeka писала, что Яна Кошкина согрела мужчин экстремальным декольте: "Сразу в жар бросило!"