Новый прототип сверхтяжелой ракеты Starship от SpaceX разбился во время испытаний в штате Техас

Ключевое для SpaceX испытание состоялось 10 декабря около 00:40 ночи по киевскому времени: в беспилотный полет на высоту около 12,5 км компания отправила восьмой тест-прототип космического корабля Starship SN8.

Но при посадке ракета упала и взорвалась.

Корабль успешно взлетел на трех двигателях, постепенно отключил два, достиг нужной высоты, затем принял горизонтальное положение и при помощи крыльев выдерживал нужное положение при возвращении/спуске.

Заключительный маневр прошел успешно за исключением последних секунд. Аппарат перешел из горизонтального положения снова в вертикальное и выполнил торможение двигателями . Однако кораблю не хватило тяги, чтобы мягко сесть.

Starship ударился о поверхность и разбился.

Команда SpaceX назвала тест "прекрасным".

«Давление в топливном бачке было низким во время посадки, из-за чего скорость приземления была высокой, но мы получили все необходимые данные! Поздравляю команду SpaceX, черт возьми!!», - написал в Твиттере генеральный директор SpaceX Илон Маск.

Отметим, что Маск оценивал вероятность успеха теста примерно в 33%. Попытка суборбитального летного испытания произведена с полигона компании в Бока-Чика, округ Кэмерон, штат Техас.

Подобные аппараты типа Starship компания Илона Маска разрабатывает для полётов на Марс.

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