Вот так поворот

Немецкая супермодель Тони Гаррн вызвала ажиотаж новым фото из спальни

Как передает Politeka.net, 28-летняя красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в белом купальнике.

Девушка сделала селфи, стоя посреди спальни на фоне неубранной постели. Тони удивила непричесанным видом, да еще и без макияжа. Тем не менее, аппетитные формы модели компенсируют небрежность во внешнем виде. Гаррн блеснула соблазнительным декольте и упругими бедрами, будоража фантазию своим безупречным силуэтом.

"Ожидание - величайшая радость 🤥", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Стоит отметить, некоторые предположили, раз звезда заговорила о некоем "ожидании", то, возможно, бывшая возлюбленная голливудского красавчика Лео ДиКаприо решила завести ребенка?

"Ты беременна??"

"Горячая красотка 🔥😘😍❤️"

"Классный купальник"

"Великолепно! ❤️❤️"

"Пляж сейчас так далеко, но ты можешь помечтать"

"Тони, ты такая красивая внутренне и снаружи!"

"Ты худая"

Ранее мы сообщали, Тони показала в Сети, как весело проводит время с друзьями. Девушка в вязаном свитере делала селфи, когда ее товарищи на заднем плане обнимались и смеялись. Модель также одарила зрителя широкой улыбкой.

Черно-белый кадр получился атмосферным: момент выбран самый лучший.

«Две блондинки и саркастичный грек отправляются сдавать тесты на covid для фотосессии в Германии… - звучит как начало плохой шутки. Обожаю вчерашний день - спасибо команде», - говорится в сообщении.

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