Немецкая супермодель Тони Гаррн вызвала ажиотаж новым фото из спальни
Как передает Politeka.net, 28-летняя красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в белом купальнике.
Девушка сделала селфи, стоя посреди спальни на фоне неубранной постели. Тони удивила непричесанным видом, да еще и без макияжа. Тем не менее, аппетитные формы модели компенсируют небрежность во внешнем виде. Гаррн блеснула соблазнительным декольте и упругими бедрами, будоража фантазию своим безупречным силуэтом.
"Ожидание - величайшая радость 🤥", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Стоит отметить, некоторые предположили, раз звезда заговорила о некоем "ожидании", то, возможно, бывшая возлюбленная голливудского красавчика Лео ДиКаприо решила завести ребенка?
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"Горячая красотка 🔥😘😍❤️"
"Классный купальник"
"Великолепно! ❤️❤️"
"Пляж сейчас так далеко, но ты можешь помечтать"
"Тони, ты такая красивая внутренне и снаружи!"
"Ты худая"
Ранее мы сообщали, Тони показала в Сети, как весело проводит время с друзьями. Девушка в вязаном свитере делала селфи, когда ее товарищи на заднем плане обнимались и смеялись. Модель также одарила зрителя широкой улыбкой.
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