Главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах и первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич умер
Известно, что первый премьер Беларуси был заражен коронавирусом. В крайне тяжелом состоянии 26 ноября его привезли в Республиканский клинический медицинский центр.
Его спасали в отделении анестезиологии и реанимации центра, сообщает Interfax.
Вячеслав Францевич Кебич родился 10 июня 1936 года в Воложинском районе. Окончил Белорусский политехнический институт.
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Был директором Минского станкостроительного завода имени Кирова, вторым секретарем Минского городского комитета, а затем областного комитета КПБ. В 1985-1990 – заместитель председателя Совета Министров СССР – председатель Госплана БССР. В 1990-1994 – председатель Совмина БССР и Совмина Республики Беларусь.
Проиграл президентские выборы Лукашенко летом 1994 года. Ушел в отставку 21 июля 1994 года. Лукашенко позже рассказал, что Кебичу в преддверии выборов 1994 года предлагали его физически устранить.
8 декабря 1991 года вместе со Станиславом Шушкевичем от имени Беларуси Кебич подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР. После подписания Беловежских соглашений СССР перестал существовать.
Позднее Кебич отмечал, что инициатором их подписания выступила российская делегация.
"Вся эта поездка задумывалась не с целью подписания этого договора, поскольку никто из сторон не знал, что будет подготовлен такой документ", - рассказывал политик.
Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.
Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.