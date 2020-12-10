Сегодня умер глава Администрации Государственной специальной службы транспорта Николай Мальков

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант ВСУ ушел из жизни преждевременно вследствие болезни.

Тем временем "Армия Inform" отмечает, что с 2000 года Мальков был начальником железнодорожных войск Украины. Более 50 лет он посвятил армейской службе, внес значительный вклад в развитие и становление Вооруженных сил Украины.

В 2004 году основал и возглавил Администрацию Государственной специальной службы транспорта.

На этой должности он способствовал разработке концепции ведомства, которая предусматривала увеличение количества личного состава, обновление и модернизацию техники, повышение уровня социальной защиты военнослужащих.

Кроме того, был реализован ряд строительных проектов для ВСУ и восстановлено большое количество транспортных коммуникаций, поврежденных во время войны на Донбассе.

За свой вклад в развитие украинского войска генерал-лейтенант был удостоен 26 орденов, медалей, знаков отличия. Также он имел звание "Заслуженный строитель Украины" и "Почетный работник транспорта Украины".

Коллеги покойного генерал-лейтенанта выразили соболезнования его близким.

"Этот человек был Гордость Украины. С ним связаны и ассоциируются развитие и успехи службы. Настоящий офицер, порядочный и честный человек. Вечная память", – написали побратимы в Facebook.



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