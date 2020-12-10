Умерла главный редактор украинского женского журнала "Натали" Ирина Трухачева

Об этой трагедии сообщила руководитель маркетингового отдела издания Татьяна Мирошниченко на личной странице в Facebook. В комментариях назвали вероятную причину смерти свосем молодой женщины - остановка сердца.

Кроме того, о трагедии написала редакция журнала "Натали" на официальной Facebook-странице выразила соболезнования семье Ирины, у которой остались муж и дочь.

Также они описали Трухачеву как работоспособного, энергичного и прекрасного руководителя, и как хрупкую, искреннюю и добрую женщину.

"Ирина бесконечно любила свою семью – мужа и дочь Маргаритку, и так же бесконечно любила свою работу, свое детище – журнал "Натали". Молодая, хрупкая, красавица, искренняя, целеустремленная – такой мы помним тебя, Ирочка, и такой ты останешься в наших сердцах!" – говорится в публикации.

Кроме того, в социальной сети Facebook также опубликовал прощальный пост звукорежиссер и основатель компании "STAGE SOUND" Константин Прокопенко.

"Ирочка, ну как так? У тебя было столько планов, амбиций, жизненной энергии. Просто не хочется в это верить. Царство небесное. Покойся с миром. В наших воспоминаниях ты останешься навсегда доброй, позитивной и жизнерадостной", - говорится в сообщении.

Ирина Трухачева была назначена главным редактором журнала "Натали" в начале 2018 года. В марте 2020-го глянец отметил свое 25-летие, по случаю которого организовал праздничное мероприятие. Трухачева также была среди гостей и позировала со знаменитостями.

Пользователи сети скорбят в комментариях под публикациями, они не могут поверить, что Ирины больше нет в живых, ведь она буквально была кумиром миллионов женщин. Многие выражают свое сочуствие и поддержку родным и близким Трухачевой.

"Светлая память. Наши соболезнования", "Светлая память Ирине и мои соболезнования родным и близким. Невозможно такое даже осознать", "Танюша, мои соболезнования. Так больно, когда уходят близкие люди, тем более такие яркие и жизнелюбивые", "Царствие небесное! Волшебная была женщина! Настоящая! Сильная и красивая! Пример многим!".

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

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