Внучка легендарного актера Михаила Боярского Екатерина показала себя в необычном виде

На кадрах Екатерина позировала в колготах из сеточки и кожаной юбке. Образ красотка дополнила пышным топом, который еле вместил шестой размер бюста молодой красавицы. Девушка на кадрах лопнула жевательную резинку и показала со всех сторон свой модный лук. Кадры получились очень пикантными и зажигательными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не могли поставить лайки или написать комментарии, а только подвинуть смайлик "огонь", оценивая, насколько горячий образ у красотки получился, ведь фото было выставлено в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Пушка, с такой не заскучаешь".

Сообщалось, что внучка известного советского актера Михаила Боярского Екатерина порадовала новостями о своем творчестве.

Так, начинающая певица похвасталась, что скоро сможет представить новую песню и сингл.

Чтобы привлечь внимание пользователей соцсетей, Екатерина Боярская опубликовала снимок, на котором можно увидеть, как девушка едва смогла впихнуть свое "достоинство" в белый топ.

Сообщалось, что Начинающая российская певица Екатерина Боярская показала фигуру в дерзких позах.

На опубликованных кадрах внучка Боярского стоит в латексной мини-юбке и футболке, демонстрируя фигуру в различных позах. Сперва девушка решила нагнуться, а в какой-то момент и вовсе присесть.

Напомним, внучка Боярского упаковала громадный бюст и заворожила раскованной позой перед зеркалом

А еще Politeka писала, что внучка Боярского в мини-шортах изогнулась до неприличия, огорошив признанием

Также Politeka сообщала, что дерзкая внучка Боярского специально раздвинула ножки в распутном комбинезоне



