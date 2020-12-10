Кадры говорят сами за себя

В четверг вечером в Киеве резко ухудшилась погода, из-за чего движение было практически парализовано

Об этом рассказывает Politeka.

Так, движение некоторых маршруток было полностью прекращено. Водители утверждали, что не рискнут выйти на маршрут из-за того, что «дорога, как стекло». Другие же ездили, хотя и с предельно-допустимой скоростью.

На правом берегу было парализовано движение из центра, а на подъездах к столице образовались многокилометровые пробки. Позже стало известно, что некоторые рейсы также пришлось отменить.

«Самолеты, которые планировали сесть, ушли на запасные аэродромы, а некоторые вернулись в аэропорт вылета. Например, из Минска летел рейс и он вернулся в домашней аэропорт в Минске. Например, рейс "Розы ветров" улетел в аэропорт Днепра», - отметила пресс-секретарь «Борисполя» Юлия Красовская.

Через негоду в Україні на трасах фіксують численні ДТП, рух на десятках вулиць у Києві майже зупинився, а на деяких дорогах державного значення його тимчасово обмежили. В аеропорту Бориспіль відкладають посадку літаків https://t.co/7pwNpSqUR4 pic.twitter.com/DzxXSjYljG — hromadske (@HromadskeUA) December 10, 2020

Уточним, что сейчас не работает аэропорт "Жуляны". Это подтвердила пресс-секретарь Галина Бондаренко.

На данный момент известно, что движение затруднено на мостах Южный, Северный, Метро, Патона и Дарницком. В пробках стоят Большая Окружная, проспект Романа Шухевича, а также улицы Елены Телиги, Набережно-Рыбальская, Набережное и Надднепрянское шоссе.

Кроме того, на дорогах резко возросло количество аварий из-за непогоды. Это создает дополнительные проблемы с движением.

Синоптики еще утром прогнозировали подобное развитие событий, в связи с чем в столице был объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, что непогода обрушится с новой силой: "снег, гололед и штормовой ветер".

Как сообщала Politeka, штормовой ветер ворвется в Украину, синоптик поделилась неожиданным прогнозом: "до +12 и...".

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