В четверг вечером в Киеве резко ухудшилась погода, из-за чего движение было практически парализовано
Об этом рассказывает Politeka.
Так, движение некоторых маршруток было полностью прекращено. Водители утверждали, что не рискнут выйти на маршрут из-за того, что «дорога, как стекло». Другие же ездили, хотя и с предельно-допустимой скоростью.
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На правом берегу было парализовано движение из центра, а на подъездах к столице образовались многокилометровые пробки. Позже стало известно, что некоторые рейсы также пришлось отменить.
«Самолеты, которые планировали сесть, ушли на запасные аэродромы, а некоторые вернулись в аэропорт вылета. Например, из Минска летел рейс и он вернулся в домашней аэропорт в Минске. Например, рейс "Розы ветров" улетел в аэропорт Днепра», - отметила пресс-секретарь «Борисполя» Юлия Красовская.
Уточним, что сейчас не работает аэропорт "Жуляны". Это подтвердила пресс-секретарь Галина Бондаренко.
На данный момент известно, что движение затруднено на мостах Южный, Северный, Метро, Патона и Дарницком. В пробках стоят Большая Окружная, проспект Романа Шухевича, а также улицы Елены Телиги, Набережно-Рыбальская, Набережное и Надднепрянское шоссе.
Кроме того, на дорогах резко возросло количество аварий из-за непогоды. Это создает дополнительные проблемы с движением.
Синоптики еще утром прогнозировали подобное развитие событий, в связи с чем в столице был объявлен желтый уровень опасности.
Напомним, что непогода обрушится с новой силой: "снег, гололед и штормовой ветер".
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