На этой неделе суббота станет необычный днем - 12.12.2020 считают зеркальной датой

Нумерологи утверждают, что в такие дни могут кардинально изменить судьбу человека как в лучшую, так и худшую сторону.

Кроме того, эксперты утверждают, что зеркальная дата может поспособствовать исполнению желаний.

Нумерологи советуют сосредоточиться на своих мыслях и желаниях, чтобы они осуществились. Кроме того, надо забыть о прошлом, думать позитивно, запустить проекты, выйти из зоны комфорта и делать все, что в ваших силах, чтобы достичь целей.

Чего не надо делать в зеркальную дату – 12.12.2020

конфликтовать, ссориться, иначе не получится восстановить отношения;

желать людям зла, поскольку все вернется бумерангом.

Магическая энергия зеркальной даты 12.12.2020 поможет в осуществлении самых смелых планов и мечтаний.

Также мы сообщали, что 12 декабря христиане чтят память святого мученика Парамона и с ним 370 мучеников.

Как гласят церковные предания, святой мученик Парамон в 250 году отказался приносить жертвы языческим идолам и заступился за христиан, которых собирались казнить, за что после жестоких пыток был обезглавлен вместе с остальными арестованными 370 мучениками.

Согласно народным поверьям, на Парамона можно было предсказать погоду на всю зиму.



Также считалось, что если в этот день встать рано утром, растопить печь и позавтракать кашей, то зимой вас обойдут все болезни стороной.

Напомним, Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".