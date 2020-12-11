Поселок Кирилловку Запорожской области затопило после сильного шторма

Как передает Politeka.net, кадры происходящего в украинском курортном городке опубликовали в сети.

"Курортный посёлок Кирилловка в зимний период. Такой я увидел косу Федотову 9 декабря 20 года. До моего приезда затопленных территорий было больше. Во время съёмки очень сильные порывы ветра чуть не снесли квадрокоптер в лиман...", - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, что десятки, а то и сотни домой ушли под воду после негодования стихии.

Стоит отметить, что порывы ветра скоростью до 30 километров в час образовали на море волны, высотой до 2 метров.

Отметим, что в последние дни непогода разбушевалась и в Киеве. Гололед серьезно осложняет жизнь жителям и гостям столицы.

Только за 10 декабря в столице травмировались 163 человека из-за гололеда, который образовался под вечер в результате ледяного дождя. При этом среди травмированных было 13 детей.

Напомним, медузы и кабаны заполонили воды Днепра и Азовского моря: видео происходящего.

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