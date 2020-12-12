Автомобиль влетел в толпу протестующих в центре большого города

В пятницу, 11 декабря, ужасающая авария произошла в Нью-Йорке. Как сообщает The Associated Press со ссылкой на департамент полиции города, около 16:00 по местному времени автомобиль на большой скорости врезался в толпу активистов движения Black Lives Matter.

В результате аварии пострадало шесть человек. На данный момент угрозы их жизни нет. Отмечается, что женщина, которая была за рулем, не пыталась скрыться с места происшествия. По предварительной информации, это не был теракт. Женщина не справилась с управлением автомобиля. Это означает, что этот инцидент не является преднамеренным.

Отметим, что активисты Black Lives Matter в этот момент устроили митинг в знак поддержки заключенных из исправительного учреждения в округе Берген, которые объявили голодовку в знак протеста против жестокого обращения. Акция протеста проходила прямо в центре города.

Позже в местных СМИ уточнили, что пострадало семь людей. Женщина стояла на перекрестке в тот момент, когда демонстранты стали стучать по стеклам и капоту ее автомобиля. Американка запаниковала и нажала на педаль газа.

Reports Of Two Females In A Vehicle Plowing Through A Group Of Protesters In #NewYork #NYC



Source: https://t.co/lvpmVwBcxP pic.twitter.com/ckLVo4M0Y4 — V̸̢̙̙͒̈̑̀͛̍͝engeance (@TheVengeance17) December 11, 2020

Reports Of Two Females In A Vehicle Plowing Through A Group Of Protesters In #NewYork #NYC



Source: https://t.co/lvpmVwBcxP pic.twitter.com/ckLVo4M0Y4 — V̸̢̙̙͒̈̑̀͛̍͝engeance (@TheVengeance17) December 11, 2020

Just in: surveillance video shows a vehicle speeding through a group of protestors in Murray Hill, leaving 7 of them injured. Driver and passenger being questioned, although sources say this incident does not appear to be intentional. @ABC7NY @jimdolan7 @AaronKatersky pic.twitter.com/ulRlef1lPr — Morena Basteiro (@morenabasteiro) December 11, 2020

Напомним, что теракт в Ницце, количество жертв растет, мэр сделал экстренное заявление: "Я прошу избегать...", фото.

Как сообщала Politeka, авто снесло толпу людей на тротуаре, есть жертвы: первые кадры и подробности трагедии.

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