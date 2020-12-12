Автомобиль влетел в толпу протестующих в центре большого города
В пятницу, 11 декабря, ужасающая авария произошла в Нью-Йорке. Как сообщает The Associated Press со ссылкой на департамент полиции города, около 16:00 по местному времени автомобиль на большой скорости врезался в толпу активистов движения Black Lives Matter.
В результате аварии пострадало шесть человек. На данный момент угрозы их жизни нет. Отмечается, что женщина, которая была за рулем, не пыталась скрыться с места происшествия. По предварительной информации, это не был теракт. Женщина не справилась с управлением автомобиля. Это означает, что этот инцидент не является преднамеренным.
Отметим, что активисты Black Lives Matter в этот момент устроили митинг в знак поддержки заключенных из исправительного учреждения в округе Берген, которые объявили голодовку в знак протеста против жестокого обращения. Акция протеста проходила прямо в центре города.
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Позже в местных СМИ уточнили, что пострадало семь людей. Женщина стояла на перекрестке в тот момент, когда демонстранты стали стучать по стеклам и капоту ее автомобиля. Американка запаниковала и нажала на педаль газа.
Напомним, что теракт в Ницце, количество жертв растет, мэр сделал экстренное заявление: "Я прошу избегать...", фото.
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