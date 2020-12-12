В центре Киева вспыхнул масштабный пожар

Как сообщают в соцсетях украинцы и новостные телеграмм-каналы, в субботу, 12 декабря, загорелся МАФ, расположенный рядом с гостиницей «Экспресс» и железнодорожными кассами, которые находятся на бульваре Тараса Шевченко. Огонь повредил фасад здания.

Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал PavlovskyNews. Информации о жертвах не было.

Позже стало известно, что на место события прибыли пожарные, пишет «5 канал». Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям справились с пожаром, открытого огня на свежих фото не видно. Впрочем, как сообщают журналисты, есть риск, что пожарным придется перекрыть бульвар Шевченко в сторону площади Победы.

Кроме этого, Госслужба по чрезвычайным ситуациям оперативно сообщила у себя в Фейсбук, что был ликвидирован пожар в заведении общественного питания. Сообщение о пожаре поступило в 11:35, а уже в 11:57 пожар был локализован. Полностью ликвидировать пожар удалось уже в 12:02.

Отмечается, что пожар произошел по адресу бульвар Тараса Шевченко, 38/40 в Шевченковском районе. В ведомстве сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина возгорания.

Напомним, что пожар разгорелся на побережье в Одессе, столб огня и черный дым видны издалека: видео ЧП.

Как сообщала Politeka, семеро харьковчан остались наедине с огнем, срочно съехались спасатели: первые детали и фото ЧП.

Также Politeka писала, что в Харкове сильный пожар едва не унес жизни людей, фото: "все из-за обогревателя".