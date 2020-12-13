Звезды привыкли показывать в социальных сетях, как проходят их праздники и как они к ним готовятся
Артисты стараются рассказать о жизни довольно много, но не переходя границы. Тем не менее, многие из артистов уже рассказали, как будут праздновать Новый год, чем планируют заниматься и куда отправятся в отпуск. Есть и те артисты, которые решили порадовать блестящими луками перед подготовкой к праздникам.
Представляем вашему вниманию топ-подборку фото звезд, от «зимних нарядов» которых сразу станет жарко:
Леся Никитюк недавно решила показать настоящий зимный "лук дня", блеснув при этом фигурой в коротком изумрудном платье. Наряд, украшенный блесток и без лишних украшений выгодно подчеркнул стройныне ноги телеведущей, визуально сделав те еще длиннее.
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Настя Каменских специально для своего нового клипа, за который даже получила награду, примерила полупрозрачное платье. На съемках на улице певица прошлась в наряде из пайеток и поразила фигурой, которую платье с дерзким вырезом на бедре показало во всей красе.
Ани Лорак к презентации своего клипа и новой музыкальной композиции сменила имидж. Однако бежевый костюм с блестками и необычным дизайном спровоцировал волну неоднозначных комментариев. Многих удивил образ похудевшей артистки, которая намеренно попыталась придать объем в бедрах.
Анна Седокова во время одного из своих последних выступлений, которое проводила под открытым небом, решила показать себя в естественном виде. Артистка вышла к публике в простом пуховике от собственного бренда и решила, что тепло и комфорт важнее в зимний период.
Стройная артистка Светлана Лобода недавно показала легкий и воздушный образ, которым будет покорять фанатов на новогодних концертах. Светлана позировала в прозрачном, почти незаметном платье из сеточки, перьев и блесток. Благодаря необычному дизайну, светловолосой певице сразу удалось обратить на себя внимание в Инстаграм.
Даша Астафьева решила поделиться фото, на котором позировала в образе с необычными массивными украшениями с множеством камней и дизайнерским головным аксессуаром. Платье цвета металлик без принтов идеально завершило смелый лук Даши, который она уже показывала ранее на концертах.
Напомним, что Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках.
А еще Politeka писала, что Седокова блеснула похудевшей фигурой после диеты.
Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает