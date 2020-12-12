Звезда популярного тревел-шоу «Орел и Решка» Андрей Бедняков ошеломил кадрами с поездки с Веркой Сердючкой

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовал у себя на странице в Instagram.

«В лифте с классухой и училкой музыки», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Бедняков позирует рядом с Веркой Сердючкой и ее сценичной мамой. Образ знаменитость дополнил шапкой-ушанкой и удивленным взглядом. Среди прокомментировавших кадр оказалась и его бывшая коллега по проекту Леся Никитюк: «Класс» - написала она.

Уточним, что другие поклонники звезды пришли в невероятный восторг от увиденного, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

«Не всем так повезло», «О! Как мы скучаем по Андрюше», «чудесный Данилко», «классика эстрады! Верочка не уходи... Нам нужно такое ироничное веселье..», «лучшие», «просто суперские», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, звезда популярного украинского шоу «Орел и Решка» угодил в скандал из-за нового семейного фото.

Популярный украинский ведущий Андрей Бедняков, известный многим по программе «Орел и Решка», поделился в Инстаграме новым фото с отдыха с семьей. Как выяснилось, сейчас Бедняков с женой и дочерью проводят время на Белосарайской Косе в Донецкой области.

Напомним, ведущая «Орла и Решки» целовалась с Зеленским.

Как сообщала Politeka, ведущий «Орла и решки» «одолжил у консьержки» и отправился на отдых.

Также Politeka писала, что ведущая «Орла и Решки» засветила подкачанные ягодицы.