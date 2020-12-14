Жители Земли станут свидетелями полного солнечное зимнего затмения

Захватывающее явление произойдет сегодня, 14 декабря, пишет Обозреватель.

Украинцы тоже смогут наблюдать за полным солнечным затмением, но только в социальных сетях.

В сети уже доступны прямые трансляции, начиная с 14:30 по всемирному координированному времени, – в 16:30 и 17:30 по Киеву.

А любоваться полной фазой солнечного затмения смогут только жители Чили и Аргентины, а также на узкой полосе, протянувшейся через южную часть Тихого и Атлантического океанов.

Частично зимнее затмение будет видно из более широкого региона в Тихом океане, на юге Южной Америки и Антарктиды.

Само затмение начнется в 18:13 по киевскому времени и оно пройдет под знаком Стрельца. Как напоминают астрологи, полное зимнее затмение входит в цепочку 142 Сароса – интервала времени длиною в 1289 лет, по прошествии которого затмения Луны и Солнца повторяются в прежнем порядке.

Уникальное событие несет опасность для некоторых людей. В этот период многие могут переосмыслить свои приоритеты и взгляды на жизнь, а сознание могут затмить эмоции.

Специалисты предупреждают, что на фоне затмения люди испытывают упадок сил, необоснованные страхи. В первую очередь, затмение негативно может повлиять на Козерогов, Стрельцов и Близнецов, которые рискуют столкнуться с проблемами в бизнесе и личной жизни.

Влияние затмения могут ощутить на себе дети, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, кто склонен к депрессии и паническим атакам.

В этот день, 14 декабря, нельзя принимать серьезные решения, вступать с кем-то в конфликты и участвовать в массовых протестах, а также смотреть невооруженным глазом на Солнце.

Также затмение может будет переломным моментом в политике и мироустройстве.

Напомним, коридор затмений атакует украинцев в июне, кого ждет опасность

Как Politeka сообщала, сокрушительный удар из космоса обрушится на украинцев

Как писала Politeka, бывает раз в 170 лет: украинцы смогут увидеть уникальное явление в небе