Жители Земли станут свидетелями полного солнечное зимнего затмения
Захватывающее явление произойдет сегодня, 14 декабря, пишет Обозреватель.
Украинцы тоже смогут наблюдать за полным солнечным затмением, но только в социальных сетях.
В сети уже доступны прямые трансляции, начиная с 14:30 по всемирному координированному времени, – в 16:30 и 17:30 по Киеву.
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А любоваться полной фазой солнечного затмения смогут только жители Чили и Аргентины, а также на узкой полосе, протянувшейся через южную часть Тихого и Атлантического океанов.
Частично зимнее затмение будет видно из более широкого региона в Тихом океане, на юге Южной Америки и Антарктиды.
Само затмение начнется в 18:13 по киевскому времени и оно пройдет под знаком Стрельца. Как напоминают астрологи, полное зимнее затмение входит в цепочку 142 Сароса – интервала времени длиною в 1289 лет, по прошествии которого затмения Луны и Солнца повторяются в прежнем порядке.
Уникальное событие несет опасность для некоторых людей. В этот период многие могут переосмыслить свои приоритеты и взгляды на жизнь, а сознание могут затмить эмоции.
Специалисты предупреждают, что на фоне затмения люди испытывают упадок сил, необоснованные страхи. В первую очередь, затмение негативно может повлиять на Козерогов, Стрельцов и Близнецов, которые рискуют столкнуться с проблемами в бизнесе и личной жизни.
Влияние затмения могут ощутить на себе дети, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, кто склонен к депрессии и паническим атакам.
В этот день, 14 декабря, нельзя принимать серьезные решения, вступать с кем-то в конфликты и участвовать в массовых протестах, а также смотреть невооруженным глазом на Солнце.
Также затмение может будет переломным моментом в политике и мироустройстве.
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