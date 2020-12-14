В сети показали, как изменилась жизнь самых молодых родителей за 10 лет



Историю необычной семьи, рассказали на Znaj.ua.

12-летний Альфи Паттен и 15-летня девочка Шантель часто играли и проводили время вместе.

Как оказалось, игры были отнюдь не детские - в один момент девочка призналась маме, что находится на 4-м месяце беременности.

Хоть дети и осознавали свою ошибку, но признавались, что все было по любви. В итоге парню пришлось повзрослеть раньше времени: у них родилась дочь, которую он кормил,укладывал спать и менял подгузники.

Но история получила неожиданный поворот, когда Альфи решил сделать тест ДНК и оказалось, что отцом ребенка является не он, а 14-летний Тейлер Байкер.

После этого Шантель с семьей и ребенком переехала в другой город, а у Альфи началась депрессия, К тому же парня преследовали журналисты, которые не давали ему забыть о произошедшем.

Спустя 10 лет жизнь Альфи и Шантель очень сильно изменилась.

Шантель с родителями воспитывала дочь, затем вышла замуж и родила еще одного ребенка.

Судьба Альфи сложилась не так хорошо. Парень живет с мамой, нигде не работает и не учится. Также у парня есть проблемы с законом.

Ранее мы рассказывали о маме-одиночка, у которой есть трое сыновей. У каждого из них диагностированы различные серьезные болезни.

По словам Оксаны, она вынуждена была уволиться с работы, чтобы ухаживать за детьми.

Сейчас ей 35 лет, она занимается развитием мальчиков.

Женщине даже предлагали отказаться от детей или хотя бы от одного из мальчиков, но она не согласилась и продолжает растить сыновей сама.