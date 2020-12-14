В сети показали, как изменилась жизнь самых молодых родителей за 10 лет
Историю необычной семьи, рассказали на Znaj.ua.
12-летний Альфи Паттен и 15-летня девочка Шантель часто играли и проводили время вместе.
Как оказалось, игры были отнюдь не детские - в один момент девочка призналась маме, что находится на 4-м месяце беременности.
Хоть дети и осознавали свою ошибку, но признавались, что все было по любви. В итоге парню пришлось повзрослеть раньше времени: у них родилась дочь, которую он кормил,укладывал спать и менял подгузники.
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Но история получила неожиданный поворот, когда Альфи решил сделать тест ДНК и оказалось, что отцом ребенка является не он, а 14-летний Тейлер Байкер.
После этого Шантель с семьей и ребенком переехала в другой город, а у Альфи началась депрессия, К тому же парня преследовали журналисты, которые не давали ему забыть о произошедшем.
Спустя 10 лет жизнь Альфи и Шантель очень сильно изменилась.
Шантель с родителями воспитывала дочь, затем вышла замуж и родила еще одного ребенка.
Судьба Альфи сложилась не так хорошо. Парень живет с мамой, нигде не работает и не учится. Также у парня есть проблемы с законом.
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Сейчас ей 35 лет, она занимается развитием мальчиков.
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