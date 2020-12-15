Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", покорила идеальной фигурой в интересном наряде
Знаменитость завоевала любовь миллионов людей, которые пристально следят за ее жизнью и образами, пишет Politeka.net. Пользователи сети в одной из фан-групп вспомнили образ красотки в тесном наряде.
Ольга позировала среди поля без белья. Звезда посветила бюстом в маечке на тончайших бретельках. Глубокое декольте притягивало взгляд.
Завершил образ легкий макияж. Ольга серьезно смотрела в камеру.
"Никто не может отобрать небеса у другого человека. Никто не может забрать небо с собой при расставании", - написала Серябкина.
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За 16 часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.
"Сеанс гипноза😂", "Топчик🔥", "Стонущее небо...", "Выйдешь в поле, сядешь ...)))", "Расставание - ночь без звёзд.Небо- вечность созерцания", "Очаровательная", "Ну-ка все нагорели дайте мне с моей девочкой поговорить😈", "Но кто-то может затмить солнце...❤️❤️❤️", "Где живут такие девушки )) женюсь ‼️😁", "моя любимая певица...", "Ох, уж этот взгляд 🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Ольга Серябкина позировала в сверкающем мини-платье. Артистка присела на лавочку, выставив вперед стройные и сияющие ножки.
Большое декольте немного оголило грудь знаменитости. Тонкие бретельки держались на плечах, едва не соскальзывая. Макияж с акцентом на глаза и губы дополнил образ. Вокруг Ольги были разбросаны диско-шары.
Пользователи сети написали много приятного в сторону такой роскошной соблазнительницы.
Напомним, экс-солистка "Серебро" томно выгнулась в тоненькой маечке, подразнив областью декольте.
Как сообщала Politeka, экс-солистка "Серебро" в белоснежном бикини полезла в бассейн в ноябре.
Также Politeka писала, что экс-"Серебро" в супер-откровенном декольте дала разгуляться фантазии: "Лазарева рядом не хватает".