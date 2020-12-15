Знаменитости не такие безупречные, как кажется

Некоторые звезды лишь на первый взгляд кажутся идеальными

На самом деле у красоток есть свои недостатки, как и у других людей, сообщает Politeka.net. Давайте познакомимся со звездами, которые страдали от кожных заболеваний.

Бывшая солистка группы "Серебро" Елена Темникова сейчас может похвастаться идеальной кожей, но так было не всегда. Певица страдала от постакне, которые пыталась скрыть с помощью косметики. Победить болезнь красотке помогли дорогостоящие процедуры. Темникова советует людям с такой же проблемой обращаться к специалистам.

Актриса Кристина Асмус пострадала от недобросовестного визажиста. Последний при нанесении грима занес красотке несколько видов кожных клещей. Кожа звезды покрылась прыщиками и стала шелушиться. Актриса использовала разные схемы ухода и в результате победила болезнь. Сейчас Кристина пользуется только своими кистями и никому не разрешает прикасаться к ее лицу.

Телеведущая Ксения Собчак также страдала от проблемной кожи. Однако сейчас она выглядит идеально. Главный секрет - научиться себя любить и хорошо за собой ухаживать.

Модель Кендалл Дженнер со школы боролось с акне.

Звезда чувствовала себя таким изгоем и всегда хотела прикрыть лицо рукой. К счастью, красотка смогла победить прыщи, однако иногда они снова появляются на ее лице, поэтому она всячески их скрывает.

Сестра Кендалл, Ким Кардашьян, и вовсе страдает от псориаза. Знаменитость научилась жить с болезнью. Иногда она без проблем показывает последствия заболевания окружающим, а в какие-то моменты для собственного комфорта пользуется маскирующей косметикой.

Напомним, что Елена Темникова променяла подругу на новую любовь, интимное видео заинтриговало сеть: «Вау, какая…».

Как сообщала Politeka, Елена Темникова облачилась в латекс и заставила мужчин пускать слюни: «Как из пятого элемента…».

Также Politeka писала, что Елена Темникова сразила наповал кардинальной сменой имиджа: "Мэрилин Монро в самом соку".