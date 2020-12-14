Певица Мишель Андраде заинтриговала свежими кадрами и приятным сюрпризом
Как передает Politeka.net, 24-летняя подопечная рэпера Потапа опубликовала новое видео в своем микроблоге в Инстаграм, которым не на шутку взбудоражила (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, на кадрах дерзкая брюнетка предстала с хвостиком, в микро-топе и штанах черного цвета. Мишель продефилировала, соблазнительно виляя бедрами и играя с волосами, между девочками из подтанцовки, упавшими на колени и оттопырившими свои ягодицы.
"4 дня. 18 декабря релиз моего нового трека “Mirror”! Ты уже можешь сохранить его, чтобы быть первым, кто его услышит!", - говорится в подписи.
Одной из первых пост прокомментировала экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева.
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"Жаришка!", - написала та. "Залетай!!!🔥", - ответила ей Андраде.
Другие пользователи также присоеднились к обсуждению увиденного:
"Мишелька! ты крутая❤️"
"Будет жаришка🔥..😏💥"
"Какая красивая😻"
"Ну вообще то it's Britney, bitch 😂"
"Ля какая красивая🔥🔥🔥"
Ранее мы сообщали, Андраде разгорячила страстной позой на деревянном кресле. Девушка в черном топике и трусиках изогнулась, соблазнительно подняв ножку и вскинув руку за голову.
«Эммм…что? XXL! Черт, да!», - говорится в сообщении.
Дело в том, что артистка участвовала в фотосессии для глянцевого журнала XXL.
«ох, что же ты делаешь, Мишелька. Какая невероятная и красивая девочка», «переходите на темную сторону», «кажется, ты в ноябре не перестанешь нас удивлять еще долго», - отреагировали поклонники.
Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».
Также Politeka писала, что фаворитка Потапа в рваном топе заставила дочь рэпера воскликнуть: "Боже! Кто это...".