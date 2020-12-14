Легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон похвасталась роскошной фигурой, примеряв мини-платье
Как рассказывает Politeka, фотографии были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.
«Это не угроза - но напоминание, о том, как работает вселенная, я помню», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографиях Памела Андерсон позирует в облегающем мини-платье, соблазнительно изогнувшись перед камерой и задрав руку к голове. На другом снимке модель демонстративно задрала голову, показав идеальные и длинные волосы.
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«мастерица», «королевский размер», «ты рисуешь ногами», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что известная актриса Памела Андерсон показала себя в новом необычном виде.
На фото "безупречная" Памела позирует в рубашке. Красотка больше ничего не надевала, позируя перед зеркалом. Волосы у Андерсон были распущенными, а в руках модель держала телефон. Звезда стояла перед столом, на котором можно увидеть веточку с цветами и тыкву.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, так как снимок был выброшен в сторис Инстаграм, где подобных инструментов нет.
Напомним, Памела Андерсон в одной рубашке без белья заставила сердца биться чаще
А еще Politeka писала, что бесстыжая Памела Андерсон на фоне унитаза впечатлила формами, приспустив штаны
Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон соблазнительно выгнулась, без стыда задрав сверкающее платье