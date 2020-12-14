Легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон похвасталась роскошной фигурой, примеряв мини-платье

Как рассказывает Politeka, фотографии были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

«Это не угроза - но напоминание, о том, как работает вселенная, я помню», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографиях Памела Андерсон позирует в облегающем мини-платье, соблазнительно изогнувшись перед камерой и задрав руку к голове. На другом снимке модель демонстративно задрала голову, показав идеальные и длинные волосы.

«мастерица», «королевский размер», «ты рисуешь ногами», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что известная актриса Памела Андерсон показала себя в новом необычном виде.

На фото "безупречная" Памела позирует в рубашке. Красотка больше ничего не надевала, позируя перед зеркалом. Волосы у Андерсон были распущенными, а в руках модель держала телефон. Звезда стояла перед столом, на котором можно увидеть веточку с цветами и тыкву.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, так как снимок был выброшен в сторис Инстаграм, где подобных инструментов нет.

Напомним, Памела Андерсон в одной рубашке без белья заставила сердца биться чаще

А еще Politeka писала, что бесстыжая Памела Андерсон на фоне унитаза впечатлила формами, приспустив штаны

Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон соблазнительно выгнулась, без стыда задрав сверкающее платье