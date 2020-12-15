Голливудская актриса Анджелина Джоли восхищает кадрами из молодости

После того, как актриса рассказала о своем разводе, в сети регулярно начали появляться кадры звезды, сделанные еще до того, как она экстремально похудела. По мнению поклонников Джоли в Инстаграм, внешний вид актрисы давно давал повод ее фанатам заговорить о том, что она испытывает проблемы со здоровьем.

По этой причине актриса прекратила публичную деятельность, давно не светится перед камерами и свободное время проводит с детьми.

А несколько часов назад поклонник и коллега звезды решил вспомнить одну из самых удачных фотосессий артистки и даже процитировал слова актрисы в образе Джиа, которую еще молодая Анджелина играла в скандальном фильме и получила множество наград.

На фото стройная и в отличном весе знаменитость, еще до истощения и анорексии, а также операций по удалению груди и замене форм имплантами, позировала в нижнем черном белье и такого же цвета юбке, которую смело приспустила и показала тату на интересном месте.

«Я буду королем, а ты будешь королевой» - Джиа 1998 @angelinajolie_offiicial», - сказано на странице коллеги и фотографа.

Недавно на фан-аккаунте также появилось фото, которое показывает, как выглядела Джоли в молодости и какой стала сейчас.

Стоит отметить, что в подростковом возрасте звезда страдала от суицидальной депрессии. К душевному расстройству ее привели отчаянные попытки стать моделью. Дошло до того, что актриса даже ранила себя и резала кожу ради чувства облегчения. Позже девушка думала покончить с собой, однако отказалась от этой затеи.

Тем не менее, поклонники обсуждают ее внешний вид и сейчас, удивляясь похудению снова:

«Такая красивая; Всегда ♥ ️ ♥ ;Пожалуйста, ешьте что-нибудь😰; Semper bellissima io la amo❤️; Всегда красивая королева 💖💖; В настоящее время! Тогда она была другая!; Я все еще хочу, чтобы вы присоединились ко мне за чашкой кофе на Бликер-стрит. 😎🌟; тогда💙; Анджелина навсегда 😍😍; Раньше точно 💘💘💘; Красота стареющей души. ❤️😎».

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