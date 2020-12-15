Ветеран АТО воспитывает в одиночку шестерых детей

Как передает Politeka.net, историю отца-героя рассказал волонтер Андрей Козак на своей страничке в Facebook.

Михаил Усар с Тернопольщины проходил службу на Донбассе, однако бросил ее после того, как узнал о смерти жены. Сейчас он воспитывает 4 сыновей и 2 дочерей. Мужчина помогает детям учить уроки, готовит еду и играет с ними.

"Поражает то, что за столько лет волонтерской работы я действительно могу сказать, что он отец з большой буквы", - восхитился Михаилом волонтер.

Ранее мы сообщали, что ветеран АТО в Днепре пожаловался на отношение властей.

Игорь Казацкий воевал в Афганистане, а в 2015 отправился добровольцем на Донбасса. После года службы мужчина вернулся в Днепр, но работать уже не мог, так как получил инвалидность.



По его словам, в очереди на жилье от государства он стоит уже 20 лет.

"Говорят, что квартир нет и никто никому ничего не должен", - поделился ветеран.

Напомним, ветеран АТО решился на роковой шаг, трое детей остались без любимого отца.

Как сообщала Politeka, умер известный украинец.

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