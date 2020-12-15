Ветеран АТО воспитывает в одиночку шестерых детей
Как передает Politeka.net, историю отца-героя рассказал волонтер Андрей Козак на своей страничке в Facebook.
Михаил Усар с Тернопольщины проходил службу на Донбассе, однако бросил ее после того, как узнал о смерти жены. Сейчас он воспитывает 4 сыновей и 2 дочерей. Мужчина помогает детям учить уроки, готовит еду и играет с ними.
Игривая Полякова в "невидимом" белье посветила бесконечными ножками: "Это ваша новая Оля"
Лободу со скандалом выгнали с концерта в России, кадры просочились в сеть: "Мы отказали ей из-за..."
Юрий Горбунов попал в беду, появились фото с места ЧП: "Неуправляемая машина неслась..."
"Задержали всю семью с детьми": в одесском ТРЦ у девушки потребовали деньги за испорченный товар, видео
"Поражает то, что за столько лет волонтерской работы я действительно могу сказать, что он отец з большой буквы", - восхитился Михаилом волонтер.
Ранее мы сообщали, что ветеран АТО в Днепре пожаловался на отношение властей.
Игорь Казацкий воевал в Афганистане, а в 2015 отправился добровольцем на Донбасса. После года службы мужчина вернулся в Днепр, но работать уже не мог, так как получил инвалидность.
По его словам, в очереди на жилье от государства он стоит уже 20 лет.
"Говорят, что квартир нет и никто никому ничего не должен", - поделился ветеран.
Напомним, ветеран АТО решился на роковой шаг, трое детей остались без любимого отца.
Как сообщала Politeka, умер известный украинец.
Также Politeka писала, что Франция простилась с украинским воином, трагические подробности.