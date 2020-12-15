Ушел из жизни легендарный украинский футболист Петр Слободян
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте футбольного клуба "Динамо Киев".
"Динамо" Киев с прискорбием сообщает, что на 68-м году жизни скончался известный в прошлом игрок киевского клуба Петр Петрович Слободян", - говорится в сообщении.
В составе "динамовцев" Петр Петрович стал обладателем Суперкубка УЕФА.
Причина смерти легенды украинского футбола не сообщается.
Вспоминая свою лучшую игру за "Динамо" в одном из интервью, он сказал:
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"Это поединок за Суперкубом УЕФА в Мюнхене, где играл в нападении в паре с Блохиным. Вспоминаю еврокубковый поединок 1976 года с «Партизаном», в котором я забил гол и заработал пенальти. Немало ярких матчей провел за молодежную сборную Союза".
Заканчивал Слободян карьеру футболиста в 28 лет в московском «Локомотиве». Многочисленные травмы не позволили играть дальше. Он стал преподавателем кафедры физвоспитания Университета имени Тараса Шевченко.
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Пиком карьеры форварда стал 1960 год, когда вместе с советской командой Понедельник победил на первом в истории чемпионате Европы. Нападающий в дополнительное время забил решающий гол в финальном матче против сборной Югославии (2:1).
Четыре года спустя завоевал серебряные медали Евро-1964, а в 1962 году он участвовал на чемпионате мира.
За сборную Советского Союза Понедельник сыграл 29 матчей.
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