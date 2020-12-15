Можно и в сериале сняться

Популярный украинский певец DZIDZIO поделился своей радостью от драгоценного подарка

Как сообщает Politeka.net, артист разместил на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, на котором показал массивный перстень с большим синим камнем. Улыбающийся артист запечатлен в стильной полосатой рубашке с развязанным галстуком, волосы он зачесал назад.

"Как вам подарок?", - поинтересовался DZIDZIO в описании к снимку.

Пользователи социальной сети обратили внимание на восточный вид музыканта и засыпали его хвалебными комментариями:

"Дзидь, теперь тебя могут брать на главную роль в Великолепном Веке на 5-й сезон, борода есть, кольцо тоже есть, дадут тебе шапку и шубу, будешь Султаном"; "Люксовый"; "Хозяин Рождества"; "Таким можно и череп проломить"; "Это же ТАЙНА !!!! Молчи !!!! 😁💎💎💎"; "Султан Сулейман прям 🔥😎👍"; "Выглядите, как турок 😉"; "Властелин кольца)) Хороший подарок"; "Перстень вам идёт, 👍отличный подарок. От Николая?? 🤗"; "Это кольцо гномов по-вселенной Властелин колец"; "Дзидзьо, ты уже не тот, что прежде 😟😟😟 где тот драйв?".

Ранее певец выложил в соцсети фото с престижного фестиваля-марафона лучших песен «Музыкальная платформа Украины». DZIDZIO пришел в халате и очках, а на кадре к нему пикантно прижалась исполнительница Оля Цибульская. Девушка нарядилась в черный корсет, набросив поверх легкий халатик, и дополнила образ жемчужным ожерельем.

«Друзья, мы с @cybulskaya получили премию за лучшую песню года!», - поделился радостью музыкант.

Напомним, красотка-жена DZIDZIO восхитила видом на пляже в купальнике: "50 оттенков серого".

Как сообщала Politeka, на Дзидзьо напали в Киеве, первые подробности: "прямо в лицо...".

Также Politeka писала, что жгучая жена DZIDZIO засветила идеальное летнее тело в купальнике.