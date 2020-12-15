Украинцев предупредили об очередной схеме развода

Об этом информирует пресс-служба Минюста.

В министерстве предупредили, что украинцев могут обмануть при покупке металлопластиковых конструкций, даже если они имеют на руках свой экземпляр договора и квитанцию, подтверждающую оплату товаров и услуг.

Одна из самых распространенных схем развода - когда клиента просят внести предоплату.

"Во время такого мошенничества покупателя просят оплатить часть суммы или полную стоимость за продукцию наличными, или перевести деньги на банковскую карту, или выставляют счет в одной из платежных систем. Если покупатель заплатил и не получил квитанции или платежного поручения, то он не сможет доказать, что был обманут, поскольку деньги были переданы покупателем добровольно", - предупреждают украинцев в Минюсте.

В министерстве призывают украинцев пользоваться услугами только в проверенных точках продажи таких конструкций, чтобы не быть обманутыми.

Любую компанию можно проверить в ЕГР, где содержатся реквизиты продавца. В этом реестре сразу будет написано, какой деятельностью занимается продавец и не находится ли он в статусе прекращения деятельности.

Во время заказа конструкций важно подписать договор в двух экземплярах, а если возникают какие-то сомнения, то стоит пообщаться со специалистом.

В договоре должны быть прописаны следующие условия: продукция, которая заказывается (размеры, спецификация, количество, оплата, сроки поставки, гарантии на изделия и монтаж, ответственность сторон, форс-мажорные обстоятельства, условия расторжения договора и прочее.

Кроме этого, при заключении договора следует проверить, указано ли в документе доставка конструкций в квартиру и осуществление монтажных работ.

"Так как в большинстве случаев это лишь изготовление и поставка, на осуществление монтажных работ нужна еще соответствующая лицензия. Отсутствие договора исключает возможность предъявить любые претензии продавцу", - резюмировали в Министерстве юстиции.

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