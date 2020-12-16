Эти звезды готовы на все, чтобы запомниться

Знаменитости всячески привлекают к себе внимание и эпатируют публику

Красотки хотят запомниться чуть ли не каждым своим выходом и поэтому делают для этого все, пишет Politeka.net. Давайте познакомимся со звездами, которые хвастались фигурами в "голых" платьях.

Известная светская львица, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян прославилась на весь мир благодаря своим пышным формам. Звезда любит посверкать телом в самых откровенных нарядах.

Модель Белла Хадид хвастается стройностью в соблазнительных нарядах, сквозь которые видно все достоинства. Чего только стоит это платье, в котором молодая красотка выглядит превосходно.

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес в свой 51 год поражает молодостью. Изгибы тела этой соблазнительницы в любом образе выглядят эффектно и притягивают взгляд.

Сестра Ким, модель Кендалл Дженнер, показывает самое сокровенное без стеснения. Сквозь ее прозрачные наряды видно все и это завораживает.

Известная актриса и модель Ольга Куриленко иногда выбирает слишком откровенные платья, но с ее идеальной фигурой это можно себе позволить. Она просто фантастическая!

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян надела голубой купальник с вырезами в районе талии, а также с глубоким декольте, из которого выставилась грудь.

Не меньше притягивали взгляд тесные шортики, обтянувшие упругие ягодицы, а также накаченные ножки.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид появилась на фото с топ-моделью Витторией Черетти.

Обе предстали топлес, без стеснения демонстрируя свой небольшой бюст.

На одном кадре красотки прикрыли груди руками, а на втором - Виттория предстала во всей красе.

Напомним, Белла Хадид из "Victoria’s Secret" заставила любоваться собой в одних трусиках

А еще Politeka писала, что Белла Хадид из "Victoria’s Secret" засунула свои "персики" в слишком маленький купальник

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид в одних трусиках и сапогах уселась перед камерой, еле прикрыв пикантные места рукой