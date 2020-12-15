Украинские врачи начли флешмоб с требованием увеличить расходы на медицину



Как передает Politeka.net, медики со всех уголков страны публикуют видеообращения, в которых рассказывают о своих зарплатах и условиях работы (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)



Врач детской противотуберкулезной больницы с 16-летним стажем Кудимов Владимир Павлович работает за 5385 гривен в месяц.

"С такой зарплатой, как сейчас, мы прожить не можем. Мне очень хочется надеяться, что вы как народные депутаты будете заботиться за будущее Нашей страны, про то, какой будет наша нация. Надеюсь на ваш ум, по вашему человечное отношение к медицинским работникам", - заявил медик.





Фельдшер выездной бригады подстанции экстренной медицинской помощи в Донецкой области Инна Ивановна, как и многие медики, вынуждена искать подработку, чтобы прокормить семью.



"Стаж мой составляет 38 лет. Зарплата - 7000 тысяч гривен. Приходится искать подработку, потому что на такую зарплату прожить невозможно. Во время пандемии работать стало еще сложнее - мы находимся на передовой и несем ответственность за каждую жизнь. Хочется, чтобы наше правительство обратило на нас внимание", - поделилась женщина.





"Пожалуйста, дайте нам жить!", - едва сдерживая эмоции сказала фельдшрер-лаборант киевской больницы с окладом в 2000 тысячи гривен.

Ранее мы сообщали, что в украинских больницах не хватает анестезиологов, реаниматологов и реанимационных медсестер.

Например, в Одессе не хватает медиков: больных лечат врачи даже узких направлений – гинекологи, кардиологи и другие. Но такая проблема существует не только в Одессе, а везде в Украине.



Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.