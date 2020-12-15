Чиновники в Виннице присвоили 5,5 миллионов гривен на закупке соли

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины.
Следователи установили, что должностные лица при 5,5 миллионов гривен на закупке соли для посыпки дорог во время гололеда.

Как сообщил начальник ГУНП в Винницкой области Иван Ищенко, следствием установлено, что должностные лица Департамента коммунального хозяйства и благоустройства вступили в сговор с представителем одного из местных обществ и, создав антиконкурентные условия для других участников торгов, заключили с указанной фирмой договор на приобретение технической соли по значительно завышенной цене, чем нанесли ущерб государству в особо крупных размерах.

Ранее мы сообщали, что волонтер Наталья Юсупова раскритиковала подготовку и реакцию коммунальных служб на непогоду в Украине.

По ее словам, дело уже дошло до того, что люди сами вынуждены покупать соль в супермаркетах.

"Сколько еще аварий на дорогах и сколько травмированных?! Конечно не хватает людей в коммунальных службах, кто туда пойдёт, когда у них мизерные зарплаты. Только начинаешь ругать дворников за грязь во дворе и парадном, а они тебе «за такую зарплату я не собираюсь утруждаться». Зато депутаты местных советов могут себе позволить роскошную жизнь", - пожаловалась она на своей страничке в Facebook.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

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Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

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