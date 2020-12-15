Следователи установили, что должностные лица при 5,5 миллионов гривен на закупке соли для посыпки дорог во время гололеда.

Как сообщил начальник ГУНП в Винницкой области Иван Ищенко, следствием установлено, что должностные лица Департамента коммунального хозяйства и благоустройства вступили в сговор с представителем одного из местных обществ и, создав антиконкурентные условия для других участников торгов, заключили с указанной фирмой договор на приобретение технической соли по значительно завышенной цене, чем нанесли ущерб государству в особо крупных размерах.

Ранее мы сообщали, что волонтер Наталья Юсупова раскритиковала подготовку и реакцию коммунальных служб на непогоду в Украине.

По ее словам, дело уже дошло до того, что люди сами вынуждены покупать соль в супермаркетах.

"Сколько еще аварий на дорогах и сколько травмированных?! Конечно не хватает людей в коммунальных службах, кто туда пойдёт, когда у них мизерные зарплаты. Только начинаешь ругать дворников за грязь во дворе и парадном, а они тебе «за такую зарплату я не собираюсь утруждаться». Зато депутаты местных советов могут себе позволить роскошную жизнь", - пожаловалась она на своей страничке в Facebook.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".