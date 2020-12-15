Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины.
Ранее мы сообщали, что волонтер Наталья Юсупова раскритиковала подготовку и реакцию коммунальных служб на непогоду в Украине.
По ее словам, дело уже дошло до того, что люди сами вынуждены покупать соль в супермаркетах.
"Сколько еще аварий на дорогах и сколько травмированных?! Конечно не хватает людей в коммунальных службах, кто туда пойдёт, когда у них мизерные зарплаты. Только начинаешь ругать дворников за грязь во дворе и парадном, а они тебе «за такую зарплату я не собираюсь утруждаться». Зато депутаты местных советов могут себе позволить роскошную жизнь", - пожаловалась она на своей страничке в Facebook.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
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Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".